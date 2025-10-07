За сряда – 8 октомври, синоптиците предупреждават за интензивни валежи в Северна България.

За 8 области е в сила оранжев код за порои – Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Добрич.

Очаква се в тези райони да паднат до 65 литра на квадратен метър.

Жълт предупредителен код е обявен за 5 области – Монтана, Враца, Търговище, Шумен и Варна.

Очаква се и усилване на вятъра по Черноморието.

В сряда в страната ще остане облачно с умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури утре ще са между 6° и 11°, а максималните – между 10° и 15°.

В планините ще вали и сняг, като по-значителни ще бъдат снеговалежите в района на Централния Балкан и в Рило-Родопската област. А благодарение на новата снежна покривка и силния северен вятър по планините ще има и условия за виелици.

През следващите дни шансовете да виждаме слънцето по-често се увеличават.

В нощта срещу четвъртък валежите започват да спират. През деня над Източна България облачността ще остане значителна, като тогава не са изключени и слаби изолирани превалявания.

В западните части вероятността за валежи е много малка. Предстои и повишение на дневните температури, като на отделни места ще достигат 20°.

