Само в неделя – 5 октомври, ще се радваме на златна есен, преди да навлезе нов циклон.

В понеделник – 6 октомври, отново ще вали. Има и предупредителни кодове за порои от синоптиците на НИМХ.

Още тази нощ от запад ще започнат валежи, които утре ще обхванат и източните райони.

Синоптиците обявиха оранжев код за опасно време в 10 области в южната половина на България – Благоевград и Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен Ямбол и Бургас.

Така в пострадалата от наводнения в петък Бургаска област се очакват нови обилни валежи, особено в нощта на понеделник срещу вторник.

Условия за интензивни валежи ще има и останалата част на България. Жълт код е в сила за 14 области.

Засега предупредителни кодове за понеделник няма само в 4 области в Северозападна България – Видин, Монтана, Враца и Плевен.

Във вторник и сряда ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните – между 5° и 10°.

В четвъртък валежите ще спрат, но облачността ще е все още предимно значителна. Вятърът ще отслабне. Дневните температури ще се повишат с 4-5 градуса.

В петък и събота ще преобладава слънчево време.

