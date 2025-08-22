Оперираха в „Пирогов“ 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между автомобил и автобус на градския транспорт в София, съобщиха от болницата.

Операцията е била част от поредица сложни оперативни интервенции, през които трябва да премине пациентката.

Момичето е настанено в неврореанимацията и е на апаратна вентилация. Лекарите осъществяват 24-часово активно мониториране и реанимационни мероприятия.

Вчера беше извършена операция на друг от пострадалите при инцидента - мъж на 65 години. Травматолози са поставили вътрешна фиксация в единия долен крайник на мъжа.

При инцидента, който стана преди дни в София, автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. Един човек загина, а четирима бяха откарани в болница след тежкия инцидент.

Шофьорът на автомобила беше задържан, а Софийският градски съд го остави за постоянно в ареста.

