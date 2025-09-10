dalivali.bg
Заради влошено здраве: Съдът пусна под домашен арест собственика на нелегалния хоспис в село Ягода

В началото на юни т.г. 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:39 ч. 10.09.2025 г.

Тричленен състав на Окръжен съд Стара Загора отмени определението на Районния съд в Казанлък и наложи втората по тежест мярка за неотклонение - „домашен арест“ с електронно наблюдение, на 62-годишния В.Ж., сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода

В мотивите си за изменение на мярката, магистратите посочиха, че не са прецизирани две от обвиненията срещу Валентин Желев, след като до момента по разследването са извършени съдебно-медицински и токсико-химически експертизи, както и са разпитани голям брой свидетели, сред които обитатели на дома и техни близки. Според съда, наложеният „домашен арест“ ще ограничи придвижването на подсъдимия, но ще му даде възможност да се грижи и за влошеното си здравословното си състояние.

Съдът не уважи искането за по-лека мярка на сочения за собственик на нелегалния хоспис в с. Ягода

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране. 

Припомняме, че в началото на юни т.г. 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.  

БТА припомня, че в началото ня юни т.г. 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.  

