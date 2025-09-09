Съдът не уважи искането за по-лека мярка на сочения за собственик на нелегалния хоспис в с. Ягода

Районният съд в Казанлък не уважи искането за изменение на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 62-годишния мъж, сочен за собственик на бившия Дом за стари хора в мъглижкото село Ягода.

Съдът прие, че към настоящия момент не са налице никакви нови обстоятелства, които да са настъпили след вземане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемия и които да обосновават основание за изменението й в по-лека.

Съдът е намерил, че не е отпаднала реалната опасност обвиняемият да извърши нови престъпления, да се укрие, както и да повлияе на разследването.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване или протестиране пред Окръжния съд в Стара Загора. В случай на жалба или протест делото ще се гледа от въззивния съд на 10 септември.

В началото на юни 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase