Окончателно: Студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендия

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на тричленен състав на съда за студентите в платена форма на обучение.

Върховните магистрати отмениха окончателно разпоредбата за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Според върховните магистрати със Закона за висшето образование (ЗВО) държавата създава достъп до висшето образование и условията за неговото свободно развитие, като Министерски съвет утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и за ползване на общежития и други социално-битови придобивки от студенти, докторанти и специализанти във всички висши училища.

Студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в Конституцията на Република България.

Всички студенти, без значение от формата на обучение, се намират в идентично фактическо и правно положение. Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план.