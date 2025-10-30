dalivali.bg
Водещи републиканци: Тръмп прати грешен сигнал към Русия с изтеглянето от България и Румъния
Нарушени са всички закони, наредби и правила: Спират строителство в район „Лозенец" в София (СНИМКИ)
България

Окончателно: Студентите в платена форма на обучение също имат право на стипендия

Това реши петчленен състав на Върховния административен съд

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:14 ч. 30.10.2025 г.

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението на тричленен състав на съда за студентите в платена форма на обучение.

Върховните магистрати отмениха окончателно разпоредбата за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Според върховните магистрати със Закона за висшето образование (ЗВО) държавата създава достъп до висшето образование и условията за неговото свободно развитие, като Министерски съвет утвърждава условията и реда за предоставяне на стипендии в държавните висши училища и за ползване на общежития и други социално-битови придобивки от студенти, докторанти и специализанти във всички висши училища.

Студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в Конституцията на Република България.

Всички студенти, без значение от формата на обучение, се намират в идентично фактическо и правно положение. Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план.

