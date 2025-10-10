Мнозинството в парламента окончателно отне на президента възможността да посочва шефовете на държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) и на Държавната агенция за технически операции (ДАТО).

Ръководствата им ще се избират от пленарната зала.

А ПП-ДБ поискаха отстраняването на Антон Славчев като шеф на Антикорупционната комисия. Те вече събират подписи, като са им необходими 80.

"С оглед на това, което КПК направи или отказа да направи, а именно да разпита всички свидетели по делото във Варна, събрахме подписи за оставка на Славчев от ПП-ДБ имаме уврението и на опозицията", коментира Асен Василев.

"Аз съм за оставката на цялата комисия - много пъти съм ви го казвал. Подкрепям я с две ръце оставката", заяви Бойко Борисов.

"Опитите на шепа провалени политици от ПП-ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, и да го персонализират, издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да я ползват за тяхна лична бухалка", коментира Делян Пеевски.

"Подписахме се под подписката за отстраняване на антон славчев и сме готови да подкрепим. Нашата парламентарна група е най-потърпевша", заяви Танер Али от Алианс за права и свободи.

