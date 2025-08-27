Очаква се в сряда изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков да бъде официално предложен за титуляр на поста.



Новината съобщи във вторник, 26 август, министър-председателя Росен Желязков. От президентството не коментираха темата, но преди това да се случи, държавният ни глава Румен Радев обяви, че тази седмица ще издаде указ за назначението.

Също така, ще бъде изпратен на президента списък с вече съгласувани между „Дондуков“ 1 и „Дондуков“ 2 имена на бъдещи посланици на България.

Премиерът Росен Желязков заяви, че очаква те да бъдат утвърдени.

