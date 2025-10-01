Облачно и ветровито в сряда, температурите от 16 градуса на запад до 23 на югоизток. Днес облачността ще бъде разкъсана, над много райони често значителна. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, по крайбрежието на морето малко по-високи, в София – около 6°.

След обяд на отделни места в Рило-Родопската област ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° в Западна България до 23° в югоизточните райони от страната, в София – около 16°.

Вечерта от запад ще започне бързо увеличение на облачността и ще завали дъжд.

През нощта срещу четвъртък в западните райони валежите ще са интензивни и значителни по количество. Вятърът ще започне да се ориентира от североизток, да се усилва и с него да нахлува студен въздух.

В планините облачността ще бъде значителна. След обяд в Рило-Родопската област ще превали дъжд, над около 2000 метра сняг. През нощта срещу четвъртък валежите ще се усилят. Ще духа слаб и умерен северозападен, по най-високите части на Рила и Пирин силен запад-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще има променлива облачност, почти без валежи. Ще духа слаб запад-северозападен вятър, който около и след обяд ще бъде от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но през нощта срещу четвъртък ще се усили.

Над Балканския полуостров облачността ще бъде значителна, а по адриатическото крайбрежие, Западните Балкани и Гърция ще има валежи от дъжд. Максимални температури: за София – 16 градуса, Белград – 15, Букурещ – 18, Скопие – 20, Солун и Истанбул – 22 градуса, Атина – 24.

