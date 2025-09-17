Българската армия да придобие нови чешки самолети L-39 за обучение на бъдещите пилоти на изтребителите F-16, препоръча президентът Румен Радев.

Чешки производители на технологии в областта на отбраната се срещнаха с българския оръжеен бизнес и предствители на българската държавата на форум, организиран от посолството на Чехия у нас.

Пред представители на военна индустрия от България и Чехия президентът Румен Радев говори за чешките военни самолети от личен опит.

"По време на моята кариера на авиатор аз съм имал привилегията да летя на L-39 и бях много впечатлен с качествата и надеждността на този самолет. И съм повече от щастлив, че ние продължаваме това надеждно сътрудничество, за да продължим използването на L-39 в българската авиация. И да мисим дори по-напред, как да медернизираме неговите способности, чрез придобиване на нов тип самолети", коментира президентът.

Чешките тренировъчни самолети са на въоръжение в българската армия от 1986 година.

"Очевидно те остаряват и в обозримо бъдеще ще трябва да бъдат подменени. Компанията "Водоходи" предлага тяхната нова платформа L-39 Скайфокс, който е ново поколение на L-39. Според нас това е срахотна платформа, разумнo като цена решение за обучение на пилоти", казва Михал Рендла директор на дирекция "Политика по въоръженията" в Минитерството на отбраната на Чехия.

"С изтребителите F-16, за вас ще е нужно да тренирате своите пилоти", каза Томаш Куча – директор на "Икономическа и Научна дипломация" на МВнР - Чехия.

България е сред лидерите в Европа по производство на боеприпаси, а Чехия е третата страна, в която изнасяме най-много военна продукция, показват данните на министерството на икономиката.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK