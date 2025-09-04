Пореден инцидент с трамвай в София в последните дни.
Превозното средство е излязло от релсите в кв. "Бъкстон".
Инцидентът е станал в 21:05 ч. по разказ на очевидци.
Пътниците са слезли и няма пострадали, съобщиха от МВР.
На място са екипи на полицията и служители от аварийното звено на Столична община.
Не е имало ПТП, трамваят е дерайлирал, но причините все още не са ясни.
Има следи на самия паваж, които показват, че превозното средство вероятно е минало и през тях.
Движението на трамваи в района се осъществява нормално.
