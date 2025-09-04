Пореден инцидент с трамвай в София в последните дни.

Превозното средство е излязло от релсите в кв. "Бъкстон".

Инцидентът е станал в 21:05 ч. по разказ на очевидци.

Снимка: Мария Аладжова

Пътниците са слезли и няма пострадали, съобщиха от МВР.

Снимка: Мария Аладжова

На място са екипи на полицията и служители от аварийното звено на Столична община.

Не е имало ПТП, трамваят е дерайлирал, но причините все още не са ясни.

Има следи на самия паваж, които показват, че превозното средство вероятно е минало и през тях.

Снимка: Мария Аладжова

Движението на трамваи в района се осъществява нормално.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK