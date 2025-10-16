Международният на bTV редактор Цветана Балабанова е сред номинираните за престижното отличие "Жена на годината", в категория "Медии", на списание Grazia.

Призът беше връчен на Генка Шекерова и Миролюба Бенатова за техния онлайн канал "Дневен ред".

Цветана Балабанова е част от международния отдел на bTV Новините, като отразява едни от най-значимите събития по света – военни конфликти, политически форуми и срещи на високо равнище.

Водещият на спортните новини на bTV - Валери Генов, връчи наградата в категория "Спорт" на златното момиче - Стилияна Николова.

„Самата номинация е истинска оценка на нашия труд, защото ние всеки ден се борим да разказваме на хората какво се случва по света“, разказва Цветана Балабанова.

Да замениш токчетата с бронежилетка: Цветана Балабанова от bTV е номинирана за „Жена на годината“

„За мен беше истинско удоволствие да имам възможността да дам награда на човек, който е постигнал толкова много“, коментира Валери Генов.

„Много е приятно да си оценен и за мен е голяма чест, че тази вечер успях да бъда сред тези невероятни хора“, сподели Стилияна Николова.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK