Международният на bTV редактор Цветана Балабанова е сред номинираните за престижното отличие "Жена на годината", в категория "Медии", на списание Grazia.

Призът беше връчен на Генка Шекерова и Миролюба Бенатова за техния онлайн канал "Дневен ред".

Цветана Балабанова е част от международния отдел на bTV Новините, като отразява едни от най-значимите събития по света – военни конфликти, политически форуми и срещи на високо равнище.

Водещият на спортните новини на bTV - Валери Генов, връчи наградата в категория "Спорт" на златното момиче - Стилияна Николова.

„Самата номинация е истинска оценка на нашия труд, защото ние всеки ден се борим да разказваме на хората какво се случва по света“, разказва Цветана Балабанова.

„За мен беше истинско удоволствие да имам възможността да дам награда на човек, който е постигнал толкова много“, коментира Валери Генов.

„Много е приятно да си оценен и за мен е голяма чест, че тази вечер успях да бъда сред тези невероятни хора“, сподели Стилияна Николова.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK