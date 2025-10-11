Как се става „Жена на годината“? Цветана Балабанова от bTV Новините е номинирана в годишната класация на списание Grazia в категория „Медии“. Гласуването се провежда в специална онлайн платформа на медията.

Победителките ще бъдат обявени на официална церемония през ноември, като гласуването остава отворено до 14 октомври. „Важно е хората да знаят, че трябва да гласуват във всички категории, не само в една, за да бъде отчетен гласът им“, уточни Цвети.

Вече близо 6 години Цветана Балабанова е част от международния отдел на телевизията, отразявайки горещи конфликти, ключови политически събития, форуми на високо ниво и т.н. Тя е единственият български журналист, посрещнал началото на руската инвазия в Киев. Водена от желанието да обяснява защо случващото се по света е важно и за българския зрител, тя винаги го прави с професионализъм и ангажираност.

Цветана Балабанова е лице, което зрителите познават от емисиите „bTV Новините“ и предаването „bTV Свят“. Зад кратките репортажи, които зрителят вижда на екрана, стои дълга подготовка, често при екстремни обстоятелства. „Най-важното за всеки репортер е подготовката – да знаеш къде отиваш, кой е бекграундът на събитието и да имаш правилните контакти. Това е по-трудно, когато си извън България“, обясни тя.

Реалността на терен обаче рядко прилича на телевизионната картина: „Понякога има въздушна тревога, понякога интервюто ти прекъсва, защото събеседникът трябва да избяга в укритие. Трябва да си готов да реагираш във всеки момент и да останеш адекватен.“

Снимка: Костадин Кръстев-Коко

Номинацията за „Жена на годината“ идва като признание за смелостта и отдадеността на журналистката, която не се страхува да замени токчетата с бронежилетка, когато ситуацията го изисква.

„Да, има адреналин, но за мен това е нещо естествено. Още от дете търся високите скорости и предизвикателствата. Може би затова международната журналистика ми пасна толкова естествено – защото там няма комфорт, има истина и реакция в реално време“, казва Балабанова.

Категория „Медии“ на престижната класация включва журналистки, които през годината са оставили ярка следа в българската публичност – със силни истории, каузи и професионализъм.

