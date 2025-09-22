Пореден протест в подкрепа на задържания кмет на Варна. Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев са в ареста от два месеца и половина с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и пране на пари.

Протестиращите настояха за незабавното освобождаване от ареста на Коцев и общинските съветници.

Мярката на кмета на Варна трябва да се разгледа във вторник, 23 септември, от Софийския апелативен съд.

Междувременно бившият заместник-кмет Диан Иванов, считан за основен свидетел по делото, публикува ново съобщение в социалните мрежи.

В него обявява, че в показанията си, за които твърди, че са дадени под натиск и заплахи, не уличава кмета в извършване на престъпление.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK