Неправилна маневра с железопътната стрелка е причината, поради която трамвай дерайлира снощи в София.

Сериозно пострадали пътници няма. Това е третият инцидент с трамвай в столицата от началото на седмицата.

Инцидентът става минути след 9 вечерта.

"Видяхме как трамваят с гръм и трясък влезе в тази поляна. Очевидно беше с доста висока скорост. Веднага се отвориха вратите, имаше много изплашени хора, имаше пищящи деца", разказва Мартин Петков.

На място спешните медици преглеждат 30-годишна жена с контузия на крака. А по разказ на друг очевидец - пътувал в трамвая, дете е било с избити зъби.

оттук трамваят е трябвало да продължи направо, но не успява. Излиза извън релсовия път, минава по паважа и се забива в зелената площ.

Ватманката не видяла преместената стрелка и преминала със скорост по-висока от допустимата до 10 километра в час. Преди това обаче в обръщалото на квартал Бъкстон влиза друг трамвай по линия 4, който обичайно не завърта там. Ватманът на мотрисата не слязъл, за да възстанови стрелката, обясни началникът на депо "красна поляна".

"Влязъл е в кръга, защото трябвало да си оправи разписанието. Със сигурност ще бъдат наказани с административно наказание поне предупреждение за уволнение", каза инж. Иван Цветанов, началник на депо "Красна поляна".

Ватмани по трасето от квартал Княжево до Съдебната палата разказват, че често им се налага да бързат.

"Тука е много скъсено – 9 спирки са, времето е 9 минути. Трябва да отидеш, да обслужиш спирката, да изчакаш евентуално светофара и да потеглиш. Много е намалено, преди не беше така преди ремонта", сподели пред bTV Йорданка Къскатийска, ватманка.

Това е трети инцидент в София. Във вторник трамвай беше похитен и дерайлира до Румънското посолство. А на следващия ден на руски паметник се удариха мотриса и тролей.

