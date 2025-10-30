Не знаех, че има проблем - имам подписан договор, какъвто е предложен от читалището. Така министърът на културата Мариан Бачев отговори на твърденията на районния кмет на „Изгрев“ Делян Георгиев, че основаната от него театрална школа обитава незаконно читалището в квартал „Изток“.

„Предполагам, че настоятелството ще се събере и ще се реши. Няма как да проверявам вътрешноведомствените взаимоотношения в едно читалище. Те си има техни решения - как да знам как ми се предлага един договор, как да разбера, че техните процедури са свършени? Сега е Денят на народните будители, акцентът е друг след това ще дам подробна информация“, заяви Бачев.

Той беше категоричен, че нищо не го притеснява.

„Договорът е от 2015 година и е подписан от мен, като председател на настоятелството с проф. Асенова. Предложен ми е договор, аз съм го разписал имало е анекс и аз съм го разписал“, допълни той.

Въпреки че обеща след събитието в културното ведомство отново да застане пред камерите, Бачев не отговори на повече журналистически въпроси.

„Не знаех, че има проблем, имам подписан договор": Мариан Бачев отговори на кмета на „Изгрев" Въпреки че културният министър обеща да отговори на още журналистически въпроси след събитие във ведомството, Бачев не застана пред камерите

Ефира на bTV Делян Георгиев каза още, че театралната школа се е помещавала в читалището срещу символичен наем. По думите му той е получил обаждане от адвоката на министъра с настояване да се извини за действията си.

„Няма да се извинявам, че си върша работата. Защо трябва да се извинявам на г-н министъра? Нито съм го обидил, нито съм го засегнал. Не знам защо, който и да е министър, трябва да се чувства обиден и огорчен от започваща проверка. Разговорът с адвоката беше в тази посока – да съм се бил извинил публично в срок от три дни“, допълни районният кмет.

