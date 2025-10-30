Театралната школа, основана от министъра на културата Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище в столичния квартал „Изток“. Това заяви в ефира на „Тази сутрин“ кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев. По думите му това е показала проверка, извършена от неговата администрация, след като гръмна скандала покрай актьора Росен Белов, който преподава в театралната работилница.

Белов, зaедно с д-р Станимир Хасърджиев, съосновател на Националната пациентска организация, и с гръцки модел и бивш служител във Френския легион бяха задържани за престъпление. Те се разследват за държане в плен и принуда на 20-годишен младеж.

Снимка: Wikipedia

„Като кмет на нашия район и баща на три деца, нямаше как да не предприема необходимите действия, за да установим дали всичко е наред. Направихме една задълбочена проверка, от която излязоха две неща. Първото, по отношение на децата, всичко е било наред. Няма нерегламентирани действия от страна на преподавателите. Проверихме го чрез разговори с деца, родители и ръководството. Второто, административната проверка – законно ли е присъствието на школата в читалището. За съжаление школата се помещава незаконно в читалището“, посочи Георгиев.

Районният кмет уточни, че школата се помещава в читалището вече 10 години. Той показа в студиото договора за съвместна дейност, подписан от проф. Искра Аресенова, бившият председател на настоятелството на читалището и Мариан Бачев.

„Има нещо много важно за тези договори, да има протокол от заседание на настоятелството на читалището, с което то упълномощава председателя му да сключи такъв договор. Такова решение няма. Официално попитахме читалището има ли такова нещо, отговорът беше, че няма решение на настоятелството. Договорът е сключен за срок от една година, през 2018 г. има анекс, защото първият договор е срочен“, допълни Георгиев.

Той каза още, че школата е плащала едва 100 лв. на месец наем на читалището. За тази сума се отдава театрална зала с осветление.

„Няма да задълбавам какви са таксите за децата, които са около 40 в момента. Преценили са, че тези 100 лв. не са достатъчни и 2018 г. сключват анекс със самата фондация, увеличавайки сумата на 200 лв., но отново без решение на настоятелството. До ден днешен, няма промяна. Административно погледнато, това е пропуск“, заяви Георгиев и допълни, че досега не е имало сигнали срещу читалището.

Според него договорът трябва да се прекрати незабавно. Той обясни, че с Мариан Баев не е разговарял, само с неговия адвокат.

„100 или 200 лв. в р-н „Изгрев“ са за наем на тротоарно право за продаване на мартеници. Дали цените са преференциални или не, оставям всеки да прецени сам. Ние винаги сме подкрепяли читалищата и школите, въпросът е, че този скандал, който излезе в медийното пространство, нямаше как да остане без съответните проверки“, посочи Георгиев.

На въпрос дали ще се даде поисканото от министъра на културата извинение, Георгиев отговори: „Няма да се извинявам, че си върша работата. Защо трябва да се извинявам на г-н министъра? Нито съм го обидил, нито съм го засегнал. Не знам защо, който и да е министър, трябва да се чувства обиден и огорчен от започваща проверка. Разговорът с адвоката беше в тази посока – да съм се бил извинил публично в срок от три дни“.

