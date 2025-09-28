Пореден протест срещу безводието в Плевен.

Демонстрацията започна с шествие, което потегли от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ в града. Участниците преминаха през централната част на града, за да приканят и други плевенчани да се присъединят към тях и да изразят недоволството си срещу водния режим, който започна от края на юли.

Шествието спря пред сградата на Общината на площад „Възраждане“, където протестиращите издигнаха плакати „Живеем в 21-ви век, а нямаме вода… Засрамете се“, „Корупцията унищожава Плевен“, „Не искаме обещания, пуснете водата“ и други.

Протестът продължава с изказвания на участниците.

Припомняме, че на миналата сряда, 24 септември, се проведе първото заседание на новосформирания Национален борд по водите, на което стана ясно, че 3,7 млрд. лв. са необходими за най-спешните дейности за разрешаване на кризата с безводието в страната.

Новото звено беше създадено с решение на парламента, а премиерът Росен Желязков възложи на вицепремиера Атанас Зафиров да го ръководи.

