Възрастна жена е блокирана от години в жилището си. Нуждае се от специална рампа... по стълбите, за да може излиза навън с инвалидната си количка. Съседите й обаче са против.

89-годишната Радка Пеева не е излизала от дома си вече три години.

"Проблемите са, че вече не мога да се изправям права. Освен седнала, ей така се местя на стола. Необходима ми е рампа на стълбите. Обаче отказаха хората, които са във входа", каза пред bTV Радка Пеева.

На въпрос защо не искат да се сложи рампа, Пеева отговори: "Ами питах една жена, седнах отвън с количката. Тя ми обясни, че не могат да си внасят мебелите."

"Не може да вкараш един шкаф, не може нищо да направиш. Тя от леглото си не става, разбираш ли, тя постоянно лежи. И тази рампа само ще пречи тук", казва съсед на Радка - Стоян Неделчев.

"Осигуряването на достъпност касае използването на общи части, което не може да стане без съгласието на собствениците. Практиката показва, че при вече изпълнени проекти от достъпността се възползват и родители с колички и хора с временно ограничение на подвижността", се твърди в позицията на Министерството на труда и социалната политика.

"Тя толкова години е тук, вътре затворена", споделя асистентът на Пеева - Катя Григорова.

Радка не губи надежда, че някой ден отново ще може да излиза навън.

Като излезете навън какво ще е първото нещо, което ще направите?

- Ще дишам дълбоко въздух, сподели Радка Пеева пред bTV.

