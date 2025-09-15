dalivali.bg
София
сега Незначителна облачност 25°
17 Слънчево 24°
18 Слънчево 24°
19 Слънчево 23°
20 Слънчево 20°
Последни
новини
Незначителна облачност
Космическо време
България

Наталия Киселова за отец Иван: Той е пример за милосърден и отзивчив към болката на ближния духовник

„Изпълнявайки своята духовна мисия, отец Иван с непоколебима вяра, мъдрост и неизчерпаема енергия работеше за добруването на своите енориаши“, се посочва в съболезнованието

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:12 ч. 15.09.2025 г.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази съболезнования по повод кончината на архимандрит Йоан, известен сред православната ни общност като отец Иван от Нови хан.

„Изпълнявайки своята духовна мисия, отец Иван с непоколебима вяра, мъдрост и неизчерпаема енергия работеше за добруването на своите енориаши и в подкрепа на всички нуждаещи се“, посочва Наталия Киселова в съболезнователен адрес до Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Председателят на парламента отбелязва, че отец Иван е пример за милосърден и отзивчив към болката на ближния духовник и ревностен защитник на християнските добродетели и нравствените ценности на Българската православна църква.

Почина отец Иван, създал домовете в Нови хан и село Якимово

Председателят на Народното събрание изразява своята увереност, че боголюбивите дела на отец Иван ще продължат да бъдат вдъхновяващ пример за човечност, състрадание и искрена вяра в доброто у хората. Ще го запомним като благ и човеколюбив, като мъдър и отдаден служител на Светата ни Църква и като закрилник на бедните и страдащите, посочва в съболезнованието си Наталия Киселова.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Тежка катастрофа на "Ботевградско шосе" в София: Един е загинал, колата е разполовена на две

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Кремъл: НАТО се бие срещу Русия

Кремъл: НАТО се бие срещу Русия
Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Медведев: До война на НАТО с Русия води идеята на Киев за зона без полети над Украйна

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша

Външното министерство връчи демарш на руския посланик Елеонора Митрофанова заради дроновете над Полша
Тази сутрин
Снимка: На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
Снимка: Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Снимка: Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Лице в лице
Снимка: Проф. Веселин Вучков и Ваня Григорова - гости в "Лице в лице"
Проф. Веселин Вучков и Ваня Григорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев