Почина отец Иван, създал домовете в Нови хан и село Якимово

„Със своята безгранична грижа за хората, за които живееше, той остави светлина в сърцата ни“, написаха от Дома за сираци „Св. Николай“ при храм „Св. Троица“

Публикувано в  13:26 ч. 15.09.2025 г.

Почина отец Иван от Нови хан, съобщиха от Дома за сираци „Св. Николай“ при храм „Св. Троица“.

„Със своята безгранична грижа за хората, за които живееше, той остави светлина в сърцата ни. Нека Господ да упокои душата му сред праведните и да го възнагради за неговата любов и доброта. Вечна му памет!“, написаха още от дома.

В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда. През последните години здравословното състояние на отец Иван беше влошено.

През 2015 година йеромонах Йоан, познат повече като отец Иван от Нови хан, беше повишен в чин архимандрит.

Каква е съдбата на приютите на отец Иван?

Отец Иван прие новата си титла с благодарност, макар че друга му е по-важна: "Това, което правя, го правя в името на Бога и ми се иска наградата да я получа горе на небето, като отида, а не тук на земята.", каза тогава той.

