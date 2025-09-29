На 29 септември се навършват 90 години от рождението на големия български актьор Васил Стойчев. По този повод Народният театър „Иван Вазов“ ще отдаде почит на неговия живот и творчество, както и на този на неговата съпруга – изключителната актриса Виолета Бахчеванова, също родена преди 90 години – с изложбата „Заедно по пътя“, която ще бъде открита на 13 октомври от 18:30 ч. в Арт-фоайе „Антракт“ при Камерна сцена.

Входът за откриването е свободен.

Изложбата ще може да бъде разгледана до средата на ноември от всички зрители с билети за спектаклите на Камерна сцена.

В експозицията ще бъдат показани снимки от личния архив на семейството, предоставени от тяхната дъщеря Десислава Стойчева, част от които в момента са изложени пред Народния театър, както и богата колекция кадри от театралния архив.

Посетителите ще имат възможност да видят и редки видеоматериали с филмови участия на двамата актьори, предоставени от Българската национална телевизия. Специален акцент ще бъде и камерата на Васил Стойчев, с която той е заснемал турнета на Народния театър – ценна реликва, съхранила духа на цяло едно театрално поколение.

Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев остават в историята на българския театър като едни от най-ярките му имена. Родени в една и съща година, те изминават заедно своя професионален и житейски път – от първите си стъпки във ВИТИЗ, през сцените на Бургаския драматичен театър, Народния театър „Иван Вазов“ и Театър 199, до десетките роли, спектакли, филми, рецитали и поетични вечери, с които докосват сърцата на поколения зрители.

С изложбата „Заедно по пътя“ Народният театър отдава заслужена почит на тяхното творчество, любов и отдаденост към сцената – едно свидетелство за силата на театъра да събира хора и съдби в непреходно изкуство.

Изложбата е част от поредицата събития „Заедно по пътя“, посветена на 90-годишнината от рождението на двамата актьори. Тя се осъществява по инициатива на тяхното семейство в партньорство със Столична община, Народен театър „Иван Вазов“, Българска национална филмотека и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

