„Театър на три континента“ - с тази заявка започва новият сезон на Народния театър "Иван Вазов".

Официално сезонът започва на 13 септември, събота, с 62-рото представление на „Великденско вино“ с участието на Владо Пенев.

Има и три премиерни спектакъла. На 16 септември ще бъде „Последният час на Мерилин Монро“ под режисурата на Деян Донков.

„Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ пък ще видим на голяма сцена на 19 септември.

Заявката за това, че театърът ще продължава да пътува даде директорът на Народния театър Васил Василев.

„В Испания следващата година ще присъстваме общо осем дни този сезон с два спектакъла. В Хърватия отново преповтаряме. Имаме присъствие и в Сърбия, Северна Македония и Румъния. Това доказва качеството на нашите спектакли и там, където един път ни поканят, те повтарят“, каза Василев.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK