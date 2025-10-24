Политологът Румяна Коларова стана жертва на саморазправа и посегателство върху лично имущество тази сутрин, което възпрепятства участието ѝ в сутрешния блок на bTV.

„Искрено съжалявам, но имах инцидент. Първо някой ми наряза гумите на колата и сега закъснявам“, каза Коларова, шофирайки към студиото на "Тази сутрин".

По думите ѝ става въпрос за междусъседски войни.

„Просто не бях паркирала пред нашия вход“, каза Коларова, допълвайки, че има подозрения кой го е направил.

Въпреки неприятния инцидент политологът успя да стигне до студиото и се включи в разговора за бъдещето на кабинета "Желязков" след речта на Бойко Борисов от миналата седмица.

