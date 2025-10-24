Политологът Румяна Коларова стана жертва на саморазправа и посегателство върху лично имущество тази сутрин, което възпрепятства участието ѝ в сутрешния блок на bTV.
„Искрено съжалявам, но имах инцидент. Първо някой ми наряза гумите на колата и сега закъснявам“, каза Коларова, шофирайки към студиото на "Тази сутрин".
По думите ѝ става въпрос за междусъседски войни.
„Просто не бях паркирала пред нашия вход“, каза Коларова, допълвайки, че има подозрения кой го е направил.
Въпреки неприятния инцидент политологът успя да стигне до студиото и се включи в разговора за бъдещето на кабинета "Желязков" след речта на Бойко Борисов от миналата седмица.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK