Напрежение и протест в Павликени заради промени в ръководството на местната болница. Лекарите твърдят, че е възможна колективна оставка, ако бъде сменен досегашния управител, чийто договор е изтекъл, а с конкурс е избран друг кандидат.

Демонстрацията на медици и пациенти се проведе пред Общинския съвет. „Подкрепяме д-р Кръстева, като един успешен управител, която успя да стабилизира болницата и я преведе през редица кризи, включително и през COVID кризата. По нейно време болницата е напълно реновирана, включително и нови апарати”, каза д-р Станислав Стоев, кардиолог.

Местната болница обслужва пациенти от пет общини. Според д-р Ренета Кръстева, чийто договор за управител на болницата е изтекъл, в конкурса за нов директор има процедурни нарушения - в комисията не е имало лекар, както е по наредба. „При положение, че не е спазена процедурата и има нарушение, трябва да се анулира и да се направи нов конкурс, с нова комисия“, заяви Д-р Ренета Кръстева, бивш управител на МБАЛ- Павликени.

Представител на комисията твърди, че са спазени всички критерии и процедури и на първо място е класиран д-р Иван Попов. „Имаше двама кандидата за общинската болница, оценките на единия са по-високи и е класиран на първо място“, обясни Цанко Цонев, председател на комисията по избора.



На днешното заседание общинският съвет отложи точката за избор на нов управител, очаква се тя да бъде разгледана в края на месеца.

