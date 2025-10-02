България и Югоизточна Европа имат уникалната възможност да са лидер в създаването на иновации и да ги създават тук – у нас. Това са изводите от петия Технологичен форум за иновации СИЙ ИТС 2025 в София.
В него участват бизнес лидери и институции, които очертават бъдещето на дигиталната икономика в Югоизточна Европа.
Срещата се фокусира върху дигитализацията, изкуствения интелект и ролята на региона в глобалната трансформация, а програмата включва нови данни за дигитализацията тук.
„Важно е, ние, да отразим нашите предимства, които са високия брой таланти, географското разположение, многото международни компании, които вече имат доказан опит в това, да седнем и да проведем един конструктивен разговор и да определим посоката за напред“, каза Йордан Гинев, председател на AIBEST.
Ще бъдат отличени и лидерите в сектора.