dalivali.bg
София
сега Облачно 20°
18 Облачно 20°
19 Облачно 19°
20 Облачно 18°
21 Облачно 18°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Sofia guitar fest: Стотици китаристи се събират за тридневен празник на музиката

Sofia guitar fest: Стотици китаристи се събират за тридневен празник на музиката
България е сред четирите най-добри в света по волейбол – А1 и MAX Sport споделят емоцията с цяла България

България е сред четирите най-добри в света по волейбол – А1 и MAX Sport споделят емоцията с цяла България

Сблъсък на политическата сцена: Бойко Борисов и Румен Радев си размениха реплики

Украйна регистрира нарушения на въздушното си пространство от дронове по границата с Унгария

Нетаняху: Израел смаза по-голяма част от терористичната машина на „Хамас“

Екоминистърът разпореди ВиК дружествата спешно да проверят за алтернативни водоизточници

Велосипедист загина, след като беше пометен от кола на пътя край Севлиево

На осиновяване подлежат едва 10% от децата, лишени от родителска грижа у нас

България e заплашена да загуби временно част от парите по ПВУ заради антикорупционната комисия

bTV и MAX Sport 2 ще излъчат полуфинала между Чехия и България на Световното първенство по волейбол за мъже – в събота от 09:30 часа
България

Направен е опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия

Влизането с взлом е станало около 5:20 часа на 25 септември

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:40 ч. 26.09.2025 г.

На 25 септември, около 5:20 часа, е направен опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия, които в момента се съхраняват в с. Лозен. Новината съобщи Областният управител на София Стефан Арсов, цитиран от БТА.

Благодарение на бързата реакция на охранителната фирма и своевременните действия на органите на реда, опитът е осуетен веднага и всички части на паметника са непокътнати, се посочва още в съобщението.
 
В официален доклад до областния управител е записано, че дежурните охранители са забелязали нередността веднага и са предотвратили кражбата, като са сигнализирали на телефон 112 и на Областната администрация. На място незабавно са предприети действия от органите на МВР, извършен е оглед с участието на полицията, представители на администрацията и охранителната фирма.

2 / 10
Направен е опит за кражба на елементи от Паметника на Съветската армия
Влизането с взлом е станало около 5:20 часа на 25 септември
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
7 снимки
Паметник на съветската армия
Снимка: БГНЕС

Всички елементи от паметника са налице, в изряден вид, опаковани по надлежния ред и непокътнати, информират от областната управа. Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) вече е образувала досъдебно производство. По техни данни извършителят е установен.

Мачкат тревата: Музеят на тоталитарното изкуство не бил подходящ за фигурите от Паметника на Съветската армия

„Искам да уверя гражданите, че всеки един елемент от Паметника на Съветската армия е запазен, в сигурни ръце и под постоянна защита. Институциите действат в пълен синхрон и изрядна координация, за да може сигурността да е гарантирана. Няма място за притеснения - елементите от паметника са непокътнати и извършителят ще поеме последиците от незаконното си деяние“, заяви областният управител Стефан Арсов.
 
Областната администрация София ще продължи да следи за опазването на поверените ѝ движими и недвижими вещи, и ще предприема всички необходими мерки за тяхната защита, допълват от областната управа. 

БТА припомня, че в края на 2023 година започна процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в София. Решението на тогавашния областен управител Вяра Тодева предизвика разнопосочни реакции както край самия монумент, така и в парламента и сред представителите на политическите сили в Столичния общински съвет. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд
Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)
Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)
Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва
Българските волейболисти отстраниха отбора на САЩ (ГАЛЕРИЯ)

Българските волейболисти отстраниха отбора на САЩ (ГАЛЕРИЯ)
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Д-р Мирослав Ненков, доц. Стойчо Стойчев и Йово Николов - гости в "Лице в лице"
Д-р Мирослав Ненков, доц. Стойчо Стойчев и Йово Николов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Нелоялните търговски практики
Нелоялните търговски практики
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий