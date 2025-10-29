Днес Надзорният съвет на институцията разглежда проекта. За първи път той е изчислен както в лева, така и в евро.

bTV разполага с проектобюджета на Здравната каса. Вчера първи съобщихме за параметрите, заложени във финансовата рамка за здравето.

Предлага се парите за здраве да бъдат над 5 милиарда и 200 милиона евро. Ръстът през 2026-та година ще бъде близо половин милиард евро, но увеличението е по-малко в сравнение с това през 2025-а. Здравната вноска запазва размера си от 8%.

Снимка: bTV

Съотношението на заплащане между работодателя и осигурения е 60 на 40. Най-съществена част от бюджета отново е отредена за болничната помощ – над 2 милиарда и 300 милиона евро.

За лекарствени продукти и медицински изделия – близо милиард и половина евро. За дентални дейности са заложени 233-и милиона евро.

