Над 41% инфлация за последните пет години, отчита Националната статистика.

В същото време проверките на цените на едро на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата засичат, че започва есенното поскъпване.

Годишната инфлация през септември е 5,6%, показват данните на Статистиката.

Въпреки това, за последните 12 месеца, има стоки, които са повишили цените си с над 20 на сто.

Това са хлябът, пресните плодове и кафето.

Значителен ръст има и при други продукти от първа необходимост - брашно, олио, яйца.

На какво се дължи поскъпването - провери Румяна Стоилкова.

Виолета Милева си прави хляб у дома и така не усеща поскъпването му. При плодовете обаче няма как да се справи със скока в цените.

"Не се отказвам нито от плод, нито от зеленчук, може би количествата редуцираме", казва тя.

Кафето, което е сред рекордьорите по поскъпване също ощетява бюджета на Виолета.

"Кафето е много поскъпнало, но ние си пием по едно кафе дневно, така че не мога да се откажа от кафето", споделя тя.

Експертите отчитат по-високите цени при кафето е заради ръста му на световните пазари и по-слабата реколта.

Колкото до плодовете, които слага всяко домакинство на масата - причината там са неблагоприятните метеорологични условия, които доведоха до недостиг на някои от тях и ръст в цените. По-скъпия хляб пък се дължи на промени в данъчната политика.

От националната статистика отчитат, че 5-годишният период с над 41 процента инфлация съвпада с ковид пандемията и излизането от нея, което е съпътствано и от ръст в цените. Българите обаче не са намалили покупателната си способност, казват експертите.

"За последните 5 години средната работна заплата нараства - можем да посочим, че нарастването е два пъти, да - компенсират средните работни заплати този ръст в инфлацията", коментира д-р Свилен Колев, заместник-председател на НСИ.

А от комисията по стоковите борси и тържищата обявиха, че започва есенното поскъпване на потребителската кошница, провокирано от намалената продукция на плодове и зеленчуци на пазара. Тази седмица тя струва 97 лева с два повече от миналата.

