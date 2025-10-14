Над 1300 сигнала за фишинг измама с фалшиви съобщения от името на Здравната каса от юли досега. Оттам предупреждават да бъдем бдителни.

"Установихме грешка в изчисленията на вашите здравноосигурителни вноски. Имате право на възстановяване на предплатена сума".

Този имейл с обещание за близо 400 лева получава преди дни млада дама, която не желае да разкриваме името ѝ. В писмото се посочва, че трябва да въведе ЕГН и данни на банкова карта.

"Кой не иска да получи толкова пари обратно? Отидох в офис на Здравната каса, човекът ми каза "вие сте сигурно 20-ия човек който идва с този имейл", разказва пред bTV жената.

"Такава информация НЗОК никога не е изпращала, не възнамерява и да изпраща", казва Гергана Ненчовска, директор на ИТ дирекция в НЗОК.

Сайтът, към който препраща съобщението е с логото на касата, но е фалшив. Информацията, която се иска от сайта, са ЕГН и дата на раждане. Така се събират масиви от тези данни, които след това се продават, обяснява киберекспертът Любомир Тулев.

Един такъв профил на потребител с имена, ЕГН, дата на раждане и имейл адрес се продава за около 5 до 10 долара на потребител в тъмната мрежа.

Затова съветва при съобщения от институции първо да проверяваме домейна.

"Долу, вляво на нашия браузър ще ни се покаже, ще се визуализира, истинският път, където бихме отишли, ако кликнем на този линк и ако отново - линкът би трябвало да бъде към сайта на НЗОК, а води към съвсем различен домейн, изписан вляво, очевидно не го кликваме", казва Тулев.

"Никога не се доверявайте на подобни имейли, които ви искат толкова данни", призова пострадалата.

Експертите ни съветват и да не оставяме електронен адрес в непроверени платформи.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK