НЗОК сигнализира ГДБОП за фишинг измами

Препратени са получените в Здравната каса сигнали от граждани за извършване на проверка

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:16 ч. 19.09.2025 г.

Ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) уведоми Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) и Дирекция “Киберпрестъпления” в Министерство на вътрешните работи (МВР) заради продължаващите опити за измама от името на НЗОК, съобщиха от НЗОК.

Органите на МВР са информирани за установените от НЗОК модели на измама по e-mail и чрез sms. Препратени са получените в Здравната каса сигнали от граждани за извършване на проверка по компетентност.

Изпратени са писма и на собствениците на популярни български платформи за предоставяне на e-mail кореспонденция.

В тях са информирани, че техните услуги се използват за фишинг атаки с цел подвеждане на потребителите им и неправомерно придобиване на лични данни и/или финансови средства. 

Продължават опитите за измама от името на НЗОК

От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма. По този начин ще се предотвратят измами и ще се защитят потребителите им, чрез добавяне в Spam-филтри им ключови думи и фрази като: „възстановяване на здравноосигурителни средства“, „здравноосигурителни вноски“, „предплатена сума“ и „въведете вашия ЕГН/ЛНЧ“.

Ръководството на НЗОК припомня, че институцията уведомява пациентите, чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват  лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

