Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес, съобщи правителствената информационна служба.

Ще бъде обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г.

През тази година линията за бедност е 638 лева след решение на правителството.

За сравнение - стойността на линията се е повишила със 112 лева в сравнение с 2024 г., което прави 21,3%.

По данни на НСИ всеки пети у нас живее под линията на бедност.

