Столичани усилено пазаруват за зимата на Женския пазар в слънчевия неделен септемврийски ден. И тази година софиянци ще правят зимнина, но в по-малки количества. Оказва се и че масово хората ще замразяват във фризера цели или нарязани чушки.

Екип на БГНЕС провери какви са цените на най-евтиния пазар в столицата.

Снимка: БГНЕС

Червените чушки на Женския пазар струват 2 лв./кг. Един от търговците продава 2 килограма чушки за 2 лв. Килограм чесън струва 8 лв. (4,09 евро), а 250 грама чесън се търгуват на цена от 2 лв. (1,02 евро), балучка – 4 лв./кг (2,05 евро/кг), арпаджик – 5 лв./кг (2,56 евро/кг).

Бобът е на цена 4,50 лв./кг (2,30 евро/кг), картофът струва 1,10 лв./кг (0,56 евро/кг), патладжанът – 2,50 лв./кг, български селски домат – 1,60 лв./кг.

Снимка: БГНЕС

Морковите се търгуват на цена от 1 лв./кг. 3 връзки копър струват 1,50 лв., 2 връзки зелен лук се продават за 2 лв., 3 връзки магданоз са на цена от 1,50 лв. (0,77 евро). 3 лв. е цената за 2 броя зелена салата.

Култивираната печурка струва 7 лв./кг (3,58 евро/кг), а спанакът – 5 лв./кг (2,56 евро/кг). 1,99 лв. е цената на килограм грозде без семки. Цената на прасковите варира според сорта – от 1,55 лв./кг до 3 лв./кг.

Нектарините се продават на цена от 1,50 лв./кг, сините сливи струват 2 лв./кг. 18 лв./кг е цената на горските боровинки, а 500 грама култивирани боровинки струват 12,50 лв. Ягодите се търгуват на цена от 6 лв. за 500 грама.

Снимка: БГНЕС

Теменужка Тренева в момента пазарува за зимнина. Тя разказа, че ще прави чушки за пълнене за зимата и обясни повече за самия процес.

„Почиствам ги и ги посолявам отвън и отвътре. Стоят една нощ. На другата сутрин ги измивам и с отворите се изцеждат – и в пликчета във фризера“, разказва тя.

Тренева ще прави също и домати и нарязани чушки в буркани за зимата. Цените на доматите и на чушките на Женския пазар, както и на други плодове и зеленчуци, според нея са нормални.

Снимка: БГНЕС

Иван също пазарува плодове и зеленчуци за зимнина, но много по-малко, отколкото в предишни години.

„Сега съм взел боровинки и малини за зимата. Слагаме ги в пликчета във фризера и така ги запазваме. Чушки сме вземали и други продукти. Все по-малко при тези цени. Дъщеря ми работи в Швеция и казва, че цените там са същите, както са тук“, разказа той.

Друга жена също разказа, че купува зеленчуци за зимнина, но в по-малки количества и тази година ще прави само печени чушки печени, които ще съхранява във фризера.

Снимка: БГНЕС

