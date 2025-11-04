На прага на еврозоната: Показаха и българските евробанкноти на ключов форум за еврото

Финансовият елит на Европа у нас - заради еврото. 2 месеца преди смяната на валутата, София е домакин на конференцията „България на прага на Еврозоната“.

Страната ни е готова за приемането на единната валута, заяви директорът на Международния валутен фонд, а президентът на европейската централна банка призова да се продължи с реформите.

Часове преди да участва във форума - президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард отговори специално за bTV на въпроса, който занимава всички българи.

- След два месеца приемаме еврото, което е много голяма промяна за нас. Моля кажете ни - ето това са 20 лева, а това 20 евро. Защо еврото ще бъде по-добро за нас. В обществото ни се води голяма дискусия?

„Преди всичко, не за пръв път се води голяма дискусия в едно общество, преди то да премине от старата си валута към тази нова валута - евро. Това почти неизменно се случва, когато настъпи тази промяна. И то е нормално. Понеже е промяна. Това е израз на страховете как ще бъде, какво ще загубим, и на неяснотите какви ще бъдат ползите“, каза Лагард.

Снимка: bTV

Тя е убедена, че тези съмнения ще изчезнат в първите часове на 2026 г.

„Според мен всички ще сме по-щастливи. Аз ще съм остаряла с една година, защото на 1 януари ми е рожденият ден. И ще си спомня за България и ще си представя как отивате до банкомата да проверите дали ще работи. И ще работи! Сигурна съм“, каза още тя.

Конференцията беше открита с равносметка от премиера Росен Желязков.

Снимка: bTV

„Еврото не е самоцел, а голяма отговорност и средство за постигане на устойчиви във времето цели“, обяви той.

И директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, и еврокомисарят Валдис Домбровскис коментираха както положителното, така и предизвикателствата пред страната ни.

„Когато на 1 януари си пожелаем „Честита Нова година“, това наистина ще бъде щастлив момент за паричната политика на България“, заяви Кристалина Георгиева.

Снимка: bTV

„Присъединяването към еврото не освобождава от придържането към здрава фискална политика“, заяви Валдис Домбровскис.

За финал управителят на БНБ Димитър Радев и президентът на европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евробанкноти.

„Съветът ми към гражданите е простичък – запазете спокойствие, бъдете практични. Не е нужно да се подготвяте извънредно. Централната и търговските банки са подготвени“, поясни Димитър Радев.

А като част от подготовката на гражданите за еврозоната - властта продължава и информационната кампания за смяна на валутата.