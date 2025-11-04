На прага на еврозоната: Показаха и българските евробанкноти на ключов форум за еврото

Финансовият елит на Европа у нас - заради еврото. 2 месеца преди смяната на валутата, София е домакин на конференцията „България на прага на Еврозоната“.
Страната ни е готова за приемането на единната валута, заяви директорът на Международния валутен фонд, а президентът на европейската централна банка призова да се продължи с реформите.
Часове преди да участва във форума - президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард отговори специално за bTV на въпроса, който занимава всички българи.
- След два месеца приемаме еврото, което е много голяма промяна за нас. Моля кажете ни - ето това са 20 лева, а това 20 евро. Защо еврото ще бъде по-добро за нас. В обществото ни се води голяма дискусия?
„Преди всичко, не за пръв път се води голяма дискусия в едно общество, преди то да премине от старата си валута към тази нова валута - евро. Това почти неизменно се случва, когато настъпи тази промяна. И то е нормално. Понеже е промяна. Това е израз на страховете как ще бъде, какво ще загубим, и на неяснотите какви ще бъдат ползите“, каза Лагард.
Тя е убедена, че тези съмнения ще изчезнат в първите часове на 2026 г.
„Според мен всички ще сме по-щастливи. Аз ще съм остаряла с една година, защото на 1 януари ми е рожденият ден. И ще си спомня за България и ще си представя как отивате до банкомата да проверите дали ще работи. И ще работи! Сигурна съм“, каза още тя.
Конференцията беше открита с равносметка от премиера Росен Желязков.
„Еврото не е самоцел, а голяма отговорност и средство за постигане на устойчиви във времето цели“, обяви той.
И директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, и еврокомисарят Валдис Домбровскис коментираха както положителното, така и предизвикателствата пред страната ни.
„Когато на 1 януари си пожелаем „Честита Нова година“, това наистина ще бъде щастлив момент за паричната политика на България“, заяви Кристалина Георгиева.
„Присъединяването към еврото не освобождава от придържането към здрава фискална политика“, заяви Валдис Домбровскис.
За финал управителят на БНБ Димитър Радев и президентът на европейската централна банка Кристин Лагард показа българските евробанкноти.
„Съветът ми към гражданите е простичък – запазете спокойствие, бъдете практични. Не е нужно да се подготвяте извънредно. Централната и търговските банки са подготвени“, поясни Димитър Радев.
А като част от подготовката на гражданите за еврозоната - властта продължава и информационната кампания за смяна на валутата.
