dalivali.bg
София
сега Облачно 21°
17 Облачно 20°
18 Облачно 20°
19 Облачно 19°
20 Облачно 18°
Последни
новини
Облачно
Космическо време

Последни новини

Велосипедист загина, след като беше пометен от кола на пътя край Севлиево

Велосипедист загина, след като беше пометен от кола на пътя край Севлиево
България e заплашена да загуби временно част от парите по ПВУ заради антикорупционната комисия

България e заплашена да загуби временно част от парите по ПВУ заради антикорупционната комисия

bTV и MAX Sport 2 ще излъчат полуфинала между Чехия и България на Световното първенство по волейбол за мъже – в събота от 09:30 часа

Филм на Никълъс Кейдж и убийството на Чарли Кърк: Зловещи прилики

Разследват дали вътреболнична инфекция е причинила смъртта на шест деца

Държавата инвестира 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник

Осем, а не обещаните три дни ще трае първоначалното спиране на топлата вода в „Дружба“ 2

„Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова се завръща с нов сезон от 27 септември по bTV

Претърсват къщата на певец в Холивуд, след като откриха труп на момиче в негов автомобил

КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро
България

На осиновяване подлежат едва 10% от децата, лишени от родителска грижа у нас

Продължава да има случаи на разсиновяване

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:04 ч. 26.09.2025 г.

Към момента от близо 8000 деца, лишени от родителска грижа, едва 850 са с разрешение за пълно осиновяване. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, като уточни, че от тези близо 8000 деца около 3700 са настанени при близки и роднини, а останалите са в приемни семейства или в центрове за настаняване от семеен тип.

„Длъжни сме като институции и като общество да говорим повече за шанса, който се дава на някои деца и се отнема на други, да намерят своето семейство“, коментира Кръстев, цитиран от БТА.

По думите му най-добрият вариант за едно дете е да расте в любящо семейство, независимо дали има биологична връзка или не с него. Той се обяви в подкрепа на „даване на по-ранна възможност за децата да бъдат осиновявани“, когато реинтеграцията в биологичното семейство е неуспешна.

У нас има деца, които нямат възможност да бъдат осиновени. Защо?

Кръстев заяви, че е важно да се гарантират правата на децата и да са искрени намеренията на осиновителите. Държавата е осигурила адекватна мрежа от социални и подкрепящи услуги, увери той. „През 2023 г. бяха променени условията в Семейния кодекс, с което бе въведено изискване за увеличаване на периода, през който дирекциите за социално подпомагане осигуряват последваща подкрепа и наблюдение на случаите на осиновяване“, добави заместник-министърът.

Той каза, че целта е да се подкрепят осиновителите и детето за успешна връзка. Кръстев обърна внимание, че има случаи на разсиновяване, при които шокът при детето може да се окаже сериозен. „Стараем се да засилим обучението и подготовката на осиновителите“, посочи той. Кандидат-осиновителите имат време да осмислят тази стъпка, преди да се срещнат с дете за осиновяване, разясни заместник-министърът.

Кръстев призова за подкрепа за хората, които решават да осиновят дете. Това ще е началото на един нов щастлив живот, заяви той.

Това стана ясно по време на кръгла маса на тема: „Семейството се избира със сърце, за да даде корени и криле“. Организатор на събитието е Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО).

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд
Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)
Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)
Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва

Вдигнаха „Грипен“-и по спешност заради руски изтребители край Литва
Българските волейболисти отстраниха отбора на САЩ (ГАЛЕРИЯ)

Българските волейболисти отстраниха отбора на САЩ (ГАЛЕРИЯ)
Тази сутрин
Снимка: Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
Снимка: "По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
Снимка: С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Лице в лице
Снимка: Д-р Мирослав Ненков, доц. Стойчо Стойчев и Йово Николов - гости в "Лице в лице"
Д-р Мирослав Ненков, доц. Стойчо Стойчев и Йово Николов - гости в "Лице в лице"
Снимка: Нелоялните търговски практики
Нелоялните търговски практики
Снимка: Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Росен Карадимов, Първан Симеонов и доц. Стойчо Стойчев са гости в "Лице в лице"
Тази събота и неделя
Снимка: Мускули без стероиди
Мускули без стероиди
Снимка: "Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Снимка: Нети и нейната необикновена съдба
Нети и нейната необикновена съдба
120 минути
Снимка: В главната роля: DARA
В главната роля: DARA
Снимка: За държавата с главно "Д"
За държавата с главно "Д"
Снимка: Роуминг: Сергий Плохий
Роуминг: Сергий Плохий