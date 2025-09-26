На осиновяване подлежат едва 10% от децата, лишени от родителска грижа у нас

Към момента от близо 8000 деца, лишени от родителска грижа, едва 850 са с разрешение за пълно осиновяване. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, като уточни, че от тези близо 8000 деца около 3700 са настанени при близки и роднини, а останалите са в приемни семейства или в центрове за настаняване от семеен тип.

„Длъжни сме като институции и като общество да говорим повече за шанса, който се дава на някои деца и се отнема на други, да намерят своето семейство“, коментира Кръстев, цитиран от БТА.

По думите му най-добрият вариант за едно дете е да расте в любящо семейство, независимо дали има биологична връзка или не с него. Той се обяви в подкрепа на „даване на по-ранна възможност за децата да бъдат осиновявани“, когато реинтеграцията в биологичното семейство е неуспешна.

Кръстев заяви, че е важно да се гарантират правата на децата и да са искрени намеренията на осиновителите. Държавата е осигурила адекватна мрежа от социални и подкрепящи услуги, увери той. „През 2023 г. бяха променени условията в Семейния кодекс, с което бе въведено изискване за увеличаване на периода, през който дирекциите за социално подпомагане осигуряват последваща подкрепа и наблюдение на случаите на осиновяване“, добави заместник-министърът.

Той каза, че целта е да се подкрепят осиновителите и детето за успешна връзка. Кръстев обърна внимание, че има случаи на разсиновяване, при които шокът при детето може да се окаже сериозен. „Стараем се да засилим обучението и подготовката на осиновителите“, посочи той. Кандидат-осиновителите имат време да осмислят тази стъпка, преди да се срещнат с дете за осиновяване, разясни заместник-министърът.

Кръстев призова за подкрепа за хората, които решават да осиновят дете. Това ще е началото на един нов щастлив живот, заяви той.

Това стана ясно по време на кръгла маса на тема: „Семейството се избира със сърце, за да даде корени и криле“. Организатор на събитието е Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО).