По време на наводнението в Царево Тони Недялков е на косъм от трагедия. Успява да спаси 70-годишната си майка, но губи основното си жилище.

"Загубихме си дома, всичко изхвърлихме. С 1000 лева заплата съм. Едва ли ще успея да се справя", казва жител на Лозенец.

Повечето жители на Лозенец, чиито домове са пострадали, разчитат единствено на застраховка.

"Три пъти дойдоха до нас. Не оводниха нищо. Един път е много голяма водата, друг път - много малка водата. Министърът да каже колко трябва да е водата, че да дойдат да свършат директно работа", казва друг жител на курортното селце.

Описването на щетите на територията на община Царево продължава. Денис Диханов, зам.-кмет на община Царево: "Предвид обявеното бедствено положение всеки може да подаде заявление към дирекция "Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалната политика относно друг вид обезщетения.

"Община Царево откри дарителска сметка, като средствата от нея ще бъдат насочени не към общински, не към инфраструктурни обекти, а към подпомагане на засегнати домакинства и бизнеси", казва още Диханов.

Днес обстановката на територията на община Царево е спокойна.

Учениците отново се върнаха в класните стаи, а на място има екипи на пожарната, както и доброволци, които отводняват приземните етажи на хотелите в Лозенец.

