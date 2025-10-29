На 30 октомври, четвъртък, „Софийска вода“ временно прекъсва водоснабдяването в някои части на столицата.

Причината – подмяна на спирателни кранове по ул. „Станислав Доспевски“ и бул. „Владимир Вазов“. Затова се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на ж.к. „Левски Г “.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 10.

На 30 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с монтаж на водомерен възел до бл. 20, ж.к. „Сердика“ се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода“, живеещи в:

бл. 20 /висока зона/.

На 30 октомври във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по бул. „Владимир Вазов“, ж.к. „Хаджи Димитър“ се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на:

бул. „Владимир Вазов“ от ул. „Васил Кънчев“ до ул. „Милен Цветков“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Владимир Вазов“, пред бл. 10.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.

