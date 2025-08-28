МВР извършва втора проверка на случая в Слънчев бряг, при който 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна с АТВ петима души.



Новината съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, пред журналисти в Бургас.



Целта на повторната проверка е да се разсеят всички съмнения и спекулации в публичното пространство, че случаят няма да бъде разследван обективно, тъй като извършителян е син на полицейски служител.

Припомняме ви, че Никола Бургазлиев прегази с управляваното от него електрическо АТВ петима души в Слънчев бряг, като двама от тях - майка и 4-годишното и дете са в критично състояние.

