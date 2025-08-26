4-годишният Мартин, който беше ударен от АТВ в „Слънчев бряг“, продължава да е в кома. Не е контактен и не издава звуци, съобщи на брифинг детският реаниматор в "Пирогов" д-р Христо Пседерски.

Вчера той беше транспортиран с медицински хеликоптер в спешната болница в София от Бургас. Решението за транспортирането по въздух бе взето след консултация с проф. Николай Младенов, който е национален консултант по анестезиология.

Направен е скенер, на който се потвърждава водещата причина за състоянието – тежка черепно-мозъчна травма. Предстоят още изследвания.

„Следваме плана за консервативно лечение, правим всичко възможно. Никой не може да даде прогноза какво ще бъде по-нататъшното развитие на болестта“, каза д-р Христо Пседерски.

По скалата Глазгоу от възможни 15 той е 9-10-а степен.

35-годишната майка на детето остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – „необратимо състояние“.

От вчера официално разследването за случая, при който 18-годишен син на полицаи помете петима души, се поема от Националното следствие. Документите по досъдебното производство вече са в София.

Резултатите от важни експертизи, които се очакват, както и състоянието на майката на Мартин, могат да променят обвинението на обвиняемия по случая - 18-годишният Никола Бургазлиев.

Засега той отговаря пред съда за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице, след като с АТВ младежът прегази петима души на тротоар в „Слънчев бряг“.

