МВнР: Българска гражданка е осъдена на 3 г. затвор в Русия, а друга е задържана за два месеца

Жената е осъдена по обвинение в „публично оправдание на тероризма&quot;

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  18:49 ч. 07.10.2025 г.

Българска гражданка е осъдена на три години лишаване от свобода в Русия, а друга е задържана за два месеца. Това съобщи министърът на външните работи Георг Георгиев в отговори на въпроси от народните представители от ПП-ДБ Стела Николова и Ивайло Мирчев.  

На 9 септември българска гражданка е осъдена в Русия на три години лишаване от свобода в наказателна колония от общ режим по обвинение в „публично оправдание на тероризма", пише БТА.

Руските служби: Задържаният българин доставял взривни материали, маскирани в котлони

Основанието е лични изявления в социалните мрежи, включващи коментари относно статута на Крим като незаконно окупирана от Руската федерация суверенна украинска територия, и призиви в подкрепа на дейността на Руския доброволчески корпус, обяснява министърът.

Жената притежава двойно гражданство - българско и руско, и живее постоянно на територията на Русия, уточнява министърът.

Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра. От страна на българското посолство са предприети незабавни действия за изясняване на обстоятелствата около задържането и в спешен порядък е изпратена вербална нота до Министерството на външните работи в Руската федерация с искане за предоставяне на информация по случая.

Обвинените в шпионаж за Русия българи са работили със скъпа техника

През май 2025 г. е получен кратък официален отговор от руската страна, който потвърждава задържането на българската гражданка. От момента на задържането до произнасянето на присъдата от руския съд българската гражданка не е потърсила консулска защита, отговаря Георг Георгиев.

МВнР оценява случая като част от системните и целенасочени действия на държавния апарат на Руската федерация, насочени към потискане на свободата на словото, осъществяване на пълен репресивен контрол над публичната информация, ограничаване на достъпа до алтернативна такава и налагане на диспропорционални наказателни мерки за изразяването на мнения, които противоречат на официалната руска пропаганда, особено в контекста на пълномащабната руска военна агресия срещу Украйна, посочва министърът.

 МВнР продължава да следи случая и е в готовност да окаже необходимото съдействие и консулска защита.

Задържаната за два месеца гражданка е българска студентка в Москва. Тя е задържана по обвинение в измама. Посолството поддържа постоянен контакт с нейната майка и с адвоката, ангажиран по случая.

Завеждащият консулската служба е присъствал на съдебното заседание, проведено на 26 септември, на което съдът е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок от два месеца. МВнР продължава да следи случая.

Относно трети случай министърът посочва, че е направена справка в регистъра на терористите и екстремистите, воден от „Росфинмониторинг“, като посолството на България потвърждава наличието на запис за трета българска гражданка.

Фигурирането в този списък не означава автоматично, че лицето е задържано или се намира в място за лишаване от свобода. Посолството не е уведомявано по официален ред нито от руските власти, нито от близки или роднини на българската гражданка по този случай, заявява още Георг Георгиев.

Тагове:
