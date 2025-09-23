Царе, боляри, занаятчии и монаси от Второто българско царство оживяват в Мултимедиен център във Велико Търново. Музеят представя сцени от исторически събития и от бита на средновековния българин чрез пластични фигури с характерните за епохата костюми и предмети.



Една от атракциите във Велико Търново, която задължително посещават туристите, е Мултимедийният посетителски център, известен повече като "Музей на восъчните фигури".



“Tук човек се потапя в атмосферата на средновековно Търново, като е обхванат столичния период, тоест от края на 12-ти век до края на 14-ти век. Тоест столичния, царският. Тук могат да се видят различни аспекти от различни битки - битката при Адрианопол, битката при Клокотница, решителната битка за столичния Търновград”, разказва Пенка Виткова, екскурзовод РИМ- Велико Търново.

Дворцовите зали се редуват с пазари, занаятчийски работилници и монашески килии.

„Може човек да види коронацията на цар Калоян, да види цар Иван Асен Втора в най- тържествения му вид. Фигурите са 65, на втория етаж всъщност восъчните фигури са изработени от гипс със силикон, а на третия и четвъртия- от силикон. Използвани са човешки коси, очни и зъбни протези, много са реалистични“, казва Виткова.



Музеят привлича български и чуждестранни туристи целогодишно.



За първото полугодие на тази година музеят са посетили 22 260 туристи.



Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK