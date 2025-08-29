Във връзка с твърдението на кмета на София Васил Терзиев, че „МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране“ и направените внушения за „политически игри“, министерството прави уточнението, че всяка община е длъжна да предостави определен набор от документи, за да може МРРБ да изплати заявените суми.

"Това не са нови изисквания, а такива, които съпътстват програмата от самото ѝ създаване. Столична община e направила няколко корекции в проектите си, които налагат отразяването им в документацията. Това допълнително бави цялостния процес. Конкретно за ул. „Опълченска“ – изпълнението на проекта е обект на проверка за нередности от различни институции, което задължава МРРБ да не извършва трансфер в полза на Столична община", казва от регионалното министерство.

"МРРБ с месеци бави плащания към София от програмата за общинско финансиране. Ключови инфраструктурни обекти като ремонта на бул. „Ал.Стамболийски“, изграждането на моста на Бакърена фабрика и ул.“Опълченска“ не са разплатени от министерството. А някои обекти вече са завършени", заяви кметът на София Васил Терзиев.

„Като кмет на София няма да позволя политическите игри да спрат развитието на столицата. Ще настоявам средствата, които се полагат на софиянци, да бъдат изплатени в пълен размер и в срок“, подчерта Терзиев. Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет, посочи Терзиев.

"Кметът Терзиев обаче пропуска ситуацията с програмата за саниране, която също се управлява от МРРБ. Фактите са следните: през 2023 г. МРРБ превежда 16 105 000 лева аванс за стартиране на санирането на 23 жилищни блока. Срокът за избор на изпълнител е изтекъл през 2024 г. и по молба на Столична община е удължен с анекс до 01.06.2025 г. Към днешна дата за 6 блока все още няма избрани изпълнители, а за 4 блока изпълнителят е избран извън определения срок. Всичко това поставя под риск изпълнението на санирането на жилищни блокове в София, чието финансиране е в размер на близо 54 млн. лева", заяви регионалното министерство.

