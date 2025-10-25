Тежък пътен инцидент затвори пътя Ямбол - село Чарган, пише БНР. На място е загинал моторист, в момента се извършват процесуално-следствени действия, информираха от полицията в Ямбол.

Изясняват се причините за произшествието. Сигналът в полицията е подаден в 17:30 часа и към момента движението остава затворено, и в двете посоки.

Последният тежък инцидент с мотористи е от миналия месец, когато край Бургас двама мъже загинаха.

Първата катастрофа е станала около 16:20 часа в района на кръстовище с равнозначни пътища в руенското село Разбойна. 29-годишен мъж от селото управлявал мотоциклет, без регистрационни номера, когато не пропуска и се блъска в движещия отдясно лек автомобил.

По-късно същия ден, около 19:55 часа, на бул "Проф. Яким Якимов" в Бургас лек автомобил, управляван от 43-годишна бургазлийка, не спира на знак "Стоп" и отнемайки предимството блъска мотоциклет, управляван от 34-годишен бургазлия.