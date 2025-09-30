dalivali.bg
Митничари откриха метамфетамин в туби над шасито на камион (СНИМКА)

Шофьорът представил документи, че превозва фурми от Иран през Турция и България за Украйна

Снимка: Агенция „Митници”

Публикувано в  14:25 ч. 30.09.2025 г.

Метамфетамин, укрит в пластмасова туба над шасито на товарен автомобил, откриха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“. 

Случаят е от 27 септември, когато на пункта пристига товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация.

Шофьорът с турско гражданство представя редовни документи за превозваната стока – фурми, от Иран през Турция и България за Украйна.

Митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство, насочва композицията за проверка с рентгенова апаратура.

При последвалия физически контрол в областта на лявата ос на шасито на полуремаркето митническите служители откриват малка пластмасова туба, пълна с бяло кристалообразно вещество.

Снимка: Агенция „Митници”

При извършения полеви тест веществото реагира на метамфетамин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 0,850 грама на стойност по цени за нуждите на съдебната система 20 400 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 

