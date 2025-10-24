Язовирът в русенското село Николово е заплашен от пресушаване. Източването му започна, след като язовирната стена беше компрометирана от дъждовете, а част от населението - временно евакуирано.

Водата вече е наполовина, а десетки състезатели в гребните спортове няма къде да тренират.

Михаил Борисов живее в близост до язовира. Притеснен е не само от липсата на вода, а и от екологичните последици.

"Зле е работата, мирише, тиня. Ще почне да мре рибата, ще стане едно замърсяване - и миризми, и всичко", казва Михаил Борисов, който живее в селото.

За гребните клубове ситуацията също е тревожна. Преместването им на Дунава не е вариант.

„Там деца не може да пускаме, няма как да стане. Това е опасно място и ние наистина нямаме алтернатива. Тук бреговете вече са дръпнати с по 3-4 метра навътре и горе след хилядарката всичко е вече в тиня и кал“, каза Ева Пашева, треньор по кану-каяк.

Източването на язовира е по предписание на Държавната агенция по метрология и технически надзор. Чакат се и резултатите от пробите на геолозите.

„След три дни ние трябва да получим първите данни и да представим на държавата тези нови данни с едно предложение от страна на оператора за оставане на водно ниво в язовира - да не се източва до кота мъртъв обем“, каза Пенчо Милков, кмет на община Русе.

Общината подготвя и проект за авариен ремонт на язовирната стена, за който ще кандидатства пред държавата.

