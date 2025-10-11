След 48 часа евакуация, отмениха кризисната мярка за жителите на село Николово, заради опасната язовирна стена.



Хората могат да се завърнат в домовете си, но в следващите 72 часа и те, и тези от съседния град Мaртен трябва да са в готовност да напуснат отново жилищата си, ако обстановката се усложни.



Въпреки добрите новини, хората в Николово не бързат да се връщат по домовете си.

"Ще стоя в града, няма да рискувам… нашата улица всичките са евакуирани", казва Евтим Евтимов.



Нивото на язовира продължава да спада, а язовирната стена е покрита на местата, където има пукнатини, отчитат властите.



"Количество е между 180 000 и 190 000 кубика, което е около 20 процента. Контролирано е изпускането и изпомпването от двете точки", посочи комисар Светослав Войчев, директор на РДПБЗН-Русе.



"В момента земната маса не върви надолу, няма опасност да стане някоя по-голяма беля. С тампонирането на тези фуги, които са останали, ще спрем достъп до леглото на пътя", обясни инж. Симислав Михайлов, хидроинженер.



Бедственото положение остава още 72 часа, като ще продължи и 24-часовият мониторинг.

"Ние все още нямаме информация за прииждащите води в язовира, въпреки че се извършва изпомпване. За момента успокоително е нивото в пиезометрите, което показва прогресивно изсъхване в стената", каза кметът на Русе Пенчо Милков.



Общината ще кандидатства пред държавата с проект за основен ремонт на язовирната стена.

