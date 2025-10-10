"То си е за страх работата": Около 1000 души са в застрашената зона в Николово (ВИДЕО)

Евакуацията на жители от Николово заради свлачището на язовирната дига до русенското село се удължава с 24 часа.

Властите следят с повишено внимание състоянието на стената на водоема.

Валентина Генова е една от 60-те жители на Николово, които писмено са отказали да бъдат евакуирани.

"Ами, нямам желание, не смятам, че опасността е толкова голяма, пък и ние сме в лявата част, на по-високо. Предполагам и че няма да нас стигне. Ако все стигне вече, нещата са ни готови, имаме готовност документи, най-необходимите неща", казва Генова.

Около 1000 души попадат в зоната на повишен риск и трябва да бъдат евакуирани. Повечето са избрали да отидат при роднини в града, или във високите части на селото.

"Е то си е за страх работата, просто си е за страх. Идвам да видим какво е положението и ще изчакаме, че чуем да видим какво ще ни кажат. Ако се поизточи водата, предполагам, че няма да има опасност. Като се наложи ще се евакуираме", споделя жител на село Николов.

Изпомпването на вода от язовира продължава. Започна и почистване на наносите по пътя , който минава по стената.