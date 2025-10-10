Евакуацията на жителите на с. Николово се удължава с 24 часа, реши кризисният щаб, създаден заради проблема с дигата в селото.

Заради регистрираните свличания на земни маси вчера кметът на Русе Пончо Милков издаде за въвеждане на бедствено положение.

Днес отново ще бъде задействана за района системата BG-ALERT.

Жителите на с. Николаево ще трябва да останат извън домовете си поне до утре на обяд. 60 души от селото писмено са отказали да го напуснат.

Хидроинженери и други специалисти повече от два часа оглеждат язовирната стена.

Нивото на язовира спада, водата се източва с две допълнителни помпи, освен преливника.

Изпомпването на вода от язовира продължава. Започна и почистването на наноси по пътя, който минава покрай стената.

