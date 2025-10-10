След проливните дъждове през последните дни в Русенско беше обявена частична евакуация на жители на село Николово заради напукана стена на местния язовир.

По данни на местните власти в района са паднали между 190 и 200 литра дъжд на квадратен метър, което е довело до свличане на земни маси по стената на водоема. Опасността от преливане на язовира е наложила спешни действия по изпомпване на водата и наблюдение на съоръжението.

Кметът на Русе Пенчо Милков увери, че акцията по изпомпване се провежда в пълна координация между Община Русе и пожарната.

„Изпомпва се вода от язовира както със специален хидропомпен агрегат, така и от самото съоръжение. Следим нивото и в река Мартен. Измервателната система в стената показва, че влагата рязко намалява“, посочи Милков.

По думите му причината за напукването е изцяло свързана с обилните валежи, които са натрупали прекомерно количество вода и напрежение върху дигата.

Въпреки обявената евакуация, около 60 души са подписали декларации за отказ да напуснат домовете си.

„Селото е голямо, но над 1000 души бяха предупредени и повечето се евакуираха при близки и роднини. Имаме осигурени автобуси и места за настаняване, но нито един жител не е потърсил помощ през нощта“, уточни кметът на Русе.

Кметът на с. Николово Златан Ванев допълни, че обстановката се успокоява и потвърди, че част от жителите на селото са решили да останат по домовете си.

„Паднаха над 200 литра на квадратен метър само за два дни. Огромното количество вода натовари дигата и доведе до свличане на земна маса. Всичко възможно се прави, за да не се допусне преливане“, заяви Ванев.

Днес предстои заседание на кризисния щаб в Русе. Очаква се експертна комисия да извърши оглед и да даде оценка доколко е безопасно съоръжението и до какво ниво трябва да бъде намалено водното съдържание, за да започне укрепване на стената.

Изпомпването на водата продължава, а ситуацията остава под постоянно наблюдение.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK