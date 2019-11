Лечението на проблема с фалшивите болнични е въвеждането на електронен болничен лист.

Това мнение изрази в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио директорът на Агенцията за хората с увреждания и бивш министър на труда и социалната политика Минчо Коралски.

„Би следвало когато се издава болничен лист, така както се уведомява НЗОК, така да се уведомява и съответният работодател. Така рецидивисти, които злоупотребяват с фалшиви болнични, биха могли лесно да бъдат хванати от работодателите. Ако той се въведе, ще бъде ясно от какво, защо и кога е боледувал работникът“, допълни Коралски.

По думите на бившия социален министър работодателите страдат от къса памет. „Те се съгласиха на тези 3 дни - не от алтруични намерения, а за да не се вдигне осигуровката за временна нетрудоспособност.

Да не говорим, че има много работодатели, които си изпращат работниците при личния лекар, за да вземат болничен лист, за да не плащат заплата, защото няма работа.“, обясни директорът на Агенцията за хората с увреждания.

„Стотици милиони губи здравеопазването от това, че няма електронно здравно досие. Вероятно и това е една от причините да не се въвежда, защото парите не се губят. Те отиват от едно място, на друго място. И това място, в което отиват, без да бъдат контролирани очевидно има своето сериозно лоби.

Смешно е в 21 век държава, която претендира да има едни от най-добрите IT специалисти, която си е поставила за цел да има електронно правителство да продължава да борави с листове и хартийки. Тогава ще се види на кого, колко стенда са сложени, колко тона аспирин изпива един човек. Системата ще стане прозрачна, а това очевидно не се харесва на хората, които така или иначе успяват да саботират този процес вече близо 19 години. Всъщност там е заровено кучето и колкото по-бързо се реши този въпрос, толкова по-скоро ще се прекрати този безсмислен спор.“, каза още Коралски.